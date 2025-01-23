Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Мальцев и Пантрина победили в коньковых «разделках» на 15 и 5 км, Соловьев и Истомина – 2-е
Лыжные гонки
Чемпионат войск национальной гвардии РФ
Сыктывкар
Женщины
5 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Елизавета Пантрина – 13.50,0
2. Мария Истомина – 7,4
3. Татьяна Сорина – 13,5
4. Екатерина Шибекина – 35,2
5. Светлана Потапова – 42,0
6. Анастасия Фалеева – 44,1
7. Ирина Ибрагимова – 45,5
8. Алена Баранова – 1.06,6
9. Дарья Рогозина – 1.12,9
10. Екатерина Евтягина – 1.14,1
Мужчины
15 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Артем Мальцев – 35.33,8
2. Павел Соловьев – 16,2
3. Илья Порошкин – 39,8
4. Максим Зубцов – 59,3
5. Евгений Семяшкин – 1.09,5
6. Алексей Виценко – 1.13,1
7. Денис Спицов – 1.21,4
8. Илья Трегубов – 1.21,6
9. Егор Митрошин – 1.28,8
10. Евгений Белов – 1.46,4
11. Константин Тиунов – 1.59,6
12. Александр Гребенько – 2.03,7
13. Сергей Устюгов – 2.20,3
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