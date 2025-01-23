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  • Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Мальцев и Пантрина победили в коньковых «разделках» на 15 и 5 км, Соловьев и Истомина – 2-е
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Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Мальцев и Пантрина победили в коньковых «разделках» на 15 и 5 км, Соловьев и Истомина – 2-е

Мальцев и Пантрина победили в коньковых «разделках» на чемпионате войск нацгвардии РФ.

Лыжные гонки

Чемпионат войск национальной гвардии РФ 

Сыктывкар

Женщины

5 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Елизавета Пантрина – 13.50,0

2. Мария Истомина – 7,4

3. Татьяна Сорина – 13,5

4. Екатерина Шибекина – 35,2

5. Светлана Потапова – 42,0

6. Анастасия Фалеева – 44,1

7. Ирина Ибрагимова – 45,5

8. Алена Баранова – 1.06,6

9. Дарья Рогозина – 1.12,9

10. Екатерина Евтягина – 1.14,1

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Артем Мальцев – 35.33,8

2. Павел Соловьев – 16,2

3. Илья Порошкин – 39,8

4. Максим Зубцов – 59,3

5. Евгений Семяшкин – 1.09,5

6. Алексей Виценко – 1.13,1

7. Денис Спицов – 1.21,4

8. Илья Трегубов – 1.21,6

9. Егор Митрошин – 1.28,8

10. Евгений Белов – 1.46,4

11. Константин Тиунов – 1.59,6

12. Александр Гребенько – 2.03,7

13. Сергей Устюгов – 2.20,3

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoДенис Спицов
logoМария Истомина
logoПавел Соловьев
Александр Гребенько
logoАртем Мальцев
Екатерина Шибекина
Дарья Рогозина
лыжные гонки
Алексей Виценко
Максим Зубцов
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoСергей Устюгов
Егор Митрошин
logoТатьяна Сорина (Алешина)
Ирина Ибрагимова
logoЕвгений Белов
Евгений Семяшкин
Константин Тиунов
Илья Порошкин
Илья Трегубов
Екатерина Евтягина
logoАнастасия Фалеева
logoАлена Баранова
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