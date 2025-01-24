Коростелев о мотивации: «Этот вопрос больше касается возрастных спортсменов, ко мне он не относится. У меня пока хватает энтузиазма»

Савелий Коростелев высказался о мотивации выступать без международных соревнований.

— Вопрос мотивации возникает постоянно после отстранения от международных соревнований. Как в этом сезоне обстоят дела с этим? — Этот вопрос больше касается возрастных спортсменов, ко мне он не относится. У меня пока хватает энтузиазма, энергия бьет ключом, мотивация на высоком уровне.

— В прошлом году мы разговаривали с Натальей Терентьевой. По ее мнению, после победы на Олимпиаде и завоевания медалей легче переносить отстранение, чем молодым спортсменам, у которых кровь кипит, а возможности конкурировать нет.

— Запретный плод сладок. Мне кажется, этот принцип работает с молодыми спортсменами. Они понимают, что их допустят к соревнованиям, вопрос только когда. У них есть время на подготовку. Также проще переносить отстранение спортсменам, которые достигли успеха, например Наталье Терентьевой, она завоевала все, что можно завоевать.

А тяжелее всего это переносить спортсменам, которым еще не знаком вкус олимпийской медали, но которые были близки к ней, участвовали в международных стартах и Олимпийских играх.

— У Александра Большунова может падать мотивация из-за отсутствия международных стартов? — Такое вполне возможно. Но это вопрос скорее к нему, а не к нам, — сказал 21-летний российский лыжник.