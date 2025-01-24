Коростелев о нейтральном статусе: «Я понимаю позицию Елены Вяльбе, но не полностью ее разделяю»

Савелий Коростелев высказался об участии в соревнованиях в нейтральном статусе.

— Сейчас другие виды спорта допускают к международным стартам. Президент поздравляет спортсменов, завоевавших медали на международных турнирах, например пловцов. Обидно?

— Плавание — это совсем другая история и другая федерация, поэтому я не чувствую какой-то несправедливости. Для меня скорее показательный пример, что допустили фигуристов. Потому что это более близкая история, зимняя федерация. Но все же наша международная федерация — это больше скандинавские страны. Фигуристы — это европейские, американские.

— Как вам условия допуска?

— Это лучше, чем никак.

— Поехали бы на Олимпиаду в нейтральном статусе?

— В этих условиях мы ездили на последние две Олимпиады. Это бы не стало критическим моментом. Вопрос, какие еще критерии будут и смогу ли я туда отобраться.

— Не секрет, что Елена Валерьевна Вяльбе имеет четкую позицию по поводу участия в международных стартах без флага и гимна. Пойдете против ее воли, если придется?

— Она высказывает мнение по допуску всей команды. Я понимаю ее позицию, но не полностью ее разделяю. Никто нас не склоняет к принятию определенного решения. Этот вопрос даже никогда не поднимался. У нас пока нет допуска, чтобы обсуждать его. Поэтому говорить об этом преждевременно.

— Как вы относитесь к спортсменам, сменившим спортивное гражданство? Понимаете ли вы их или осуждаете?

— В жизни я практически никого не осуждаю. Я понимаю стремление спортсменов выступать на международной арене. Например, на Олимпиаде в Париже российские спортсмены выступали за другие страны. Если не ошибаюсь, это касалось в основном борьбы. После того как они завоевали медали, их в России поощрили. Они выступали за другую страну, но они все равно наши, — сказал Коростелев.