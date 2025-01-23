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Степанова о возвращении на международные турниры: «Даже с Линн Сван готова бегать, хоть она и самый последовательный русофоб»

Лыжница Степанова призналась, что готова вернуться на международные турниры.

«Трамп вот нашел время именно на неделе вступления должность встретиться с руководством оргкомитета Олимпиады в Лос-Анджелесе и заявить, что хочет, чтобы эти Игры стали «величайшими в истории». Это, безусловно, означает «с участием российских атлетов».

Не нейтральных. На Олимпиаде-2028 точно безо всяких ограничений – скриньте. Если сомневаетесь, вспомните, что говорил главный советник Трампа по спорту Дана Уайт: «Если чей-то флаг задевает ваши чувства, это ваши хреновы проблемы».

Старые боссы мирового спорта сами себя запутали. Россия и Белоруссия отстранены от большинства соревнований, а Израиль или, скажем, Афганистан — нет?

Я с детства за Дану Уайта: участвовать в международных соревнованиях должны спортсмены всех стран — России, Израиля, Палестины, обеих Корей и Афганистана. Даже с Линн Сван готова бегать на одной лыжне, хоть она и самый последовательный русофоб среди западных лыжников, женская версия Себастьяна Самуэльссона.

Международные соревнования — это возможность спортсменам из разных стран встретиться и попробовать найти общий язык. Это действительно так работает — те, с кем я подружилась на юниорских чемпионатах мира, чушь про отстранение россиян не несут. За одним единственным исключением.

Норвежцев и прочих скандинавов, которые формируют мнение о России только из своих медиа, мне жаль. Их медиа, как бойцы после схватки в октагоне, перестроятся завтра влет и выяснится неожиданно, что россияне — замечательные люди и прекрасные соседи. Среди хейтеров останутся только дурочки, вроде той же Сван, которые момент не уловят. Не поймут, что сейчас у руля Трамп и Маск, а их любимое слово — «сделка», – написала Степанова.

Шведские лыжники против возвращения россиян на международную арену: «Для многих это решение стало бы ударом ниже пояса»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoДональд Трамп
logoсборная Швеции
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoСебастьян Самуэльссон
лыжные гонки
logoЛос-Анджелес-2028
logoЛинн Сван
logoДана Уайт
logoВероника Степанова
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