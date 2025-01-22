Глава Федерации сноуборда России: «Президент FIS относится позитивно к нашей стране, он зла нам точно не желает. На последнем конгрессе FIS это ощущалось»

В федерации сноуборда считают, что глава FIS позитивно относится к России.

Об этом заявил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Ранее президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS ) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян в индивидуальном нейтральном статусе.

«Этот человек в принципе относится позитивно к нашей стране, и мне кажется, он зла нам точно не желает. На последнем конгрессе FIS это ощущалось.

А так мне сложно прогнозировать, что будет. Контакт непосредственно с нашим департаментом по сноуборду мы поддерживаем. Мы знаем, что происходит у них, общаемся по рабочим моментам, правилам, обсуждаем.

Ждем, все надеются, что мы вернемся», — сказал Тихомиров.

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