Горные лыжи. Кубок мира. Робинсон победила в гигантском слаломе, Гут-Бехрами – 2-я, Молтзан – 3-я
Новозеландка Элис Робинсон выиграла гигантский слалом на Кубке мира в Италии .
Горные лыжи
Кубок мира
Кронплатц, Италия
Женщины
Гигантский слалом
1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1.55,28
2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,56
3. Пола Молтзан (США) – 0,94
4. Лара Кольтури (Албания) – 1,22
5. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,32
6. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,50
7. Бритт Ричардсон (Канада) – 1,65
8. Валери Гренье (Канада) – 1,68
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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