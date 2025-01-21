Горные лыжи. Кубок мира. Робинсон победила в гигантском слаломе, Гут-Бехрами – 2-я, Молтзан – 3-я

Новозеландка Элис Робинсон выиграла гигантский слалом на Кубке мира в Италии .

Горные лыжи Кубок мира Кронплатц, Италия Женщины Гигантский слалом 1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1.55,28 2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,56 3. Пола Молтзан (США) – 0,94 4. Лара Кольтури (Албания) – 1,22 5. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,32 6. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,50 7. Бритт Ричардсон (Канада) – 1,65 8. Валери Гренье (Канада) – 1,68