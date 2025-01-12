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Горные лыжи. Кубок мира. Макуга одержала победу в супергиганте, Вонн – 4-я

Лорен Макуга победила в супергиганте на Кубке мира в Австрии, Линдси Вонн – 4-я.

Горные лыжи

Кубок мира

Арльберг, Австрия

Женщины

Супергигант 

1. Лорен Макуга (США) – 1.17,51

2. Штефани Фенир (Австрия) – 0,68

3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,92

4. Линдси Вонн (США) – 1,24

5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1,26

6. Кира Вайдле (Германия) – 1,27 

7. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 1,65

8. Коринн Сутер (Швейцария) – 1,76

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЛара Гут-Бехрами
Коринн Сутер
Федерика Бриньоне
Кира Вайдле
Штефани Фенир
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