Горные лыжи. Кубок мира. Макуга одержала победу в супергиганте, Вонн – 4-я

Лорен Макуга победила в супергиганте на Кубке мира в Австрии, Линдси Вонн – 4-я.

Горные лыжи Кубок мира Арльберг, Австрия Женщины Супергигант 1. Лорен Макуга (США) – 1.17,51 2. Штефани Фенир (Австрия) – 0,68 3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,92 4. Линдси Вонн (США) – 1,24 5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1,26 6. Кира Вайдле (Германия) – 1,27 7. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 1,65 8. Коринн Сутер (Швейцария) – 1,76