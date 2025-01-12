Горные лыжи. Кубок мира. Макуга одержала победу в супергиганте, Вонн – 4-я
Лорен Макуга победила в супергиганте на Кубке мира в Австрии, Линдси Вонн – 4-я.
Горные лыжи
Кубок мира
Арльберг, Австрия
Женщины
Супергигант
1. Лорен Макуга (США) – 1.17,51
2. Штефани Фенир (Австрия) – 0,68
3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,92
4. Линдси Вонн (США) – 1,24
5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1,26
6. Кира Вайдле (Германия) – 1,27
7. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 1,65
8. Коринн Сутер (Швейцария) – 1,76
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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