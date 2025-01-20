Клэбо, Гульберг, Скар, Эвенсен, Шлинн, Фоссесхолм, Шистад вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Энгадине, Йохауг пропустит этап

Стал известен состав сборной Норвегии на пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Гонки пройдут в швейцарском Энгадине с 24 по 26 января. Тереза Йохауг пропустит этап. Сборная Норвегии Мужчины Йоханнес Клэбо Ансгар Эвенсен Александр Эйде Холмбу Оскар Вике Эвен Нортуг Ховард Сулос Таугбель Синдре Бьорнестад Скар Мартин Мерк Ивер Тильхейм Андерсен Андреас Фьюрен Рее Пол Гульберг Эдвард Сандвик Дидрик Тенсет Женщины Кристине Ставос Шистад Лотта Венг Кристин Фоснес Элена Рисе Юнсен Йоханна Хауге Харвикен Ане Стенсет Хелене Марие Фоссесхолм Астри Ойре Шлинн Нура Саннесс Анне Кьерсти Калво Каролине Симпсон-Ларсен