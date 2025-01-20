Елена Вяльбе: «У Ступак будет еще новый взлет. Я уверена, она вернется и будет в обойме»
Елена Вяльбе считает, что Юлия Ступак вернется на соревнования.
Ступак 29 лет, она является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в эстафете. Летом 2024 года спортсменка заявила, что вышла из состава сборной России с целью попробовать свои силы вне спорта.
«Это не конец карьеры, у Юлии будет еще новый взлет. Я уверена, она вернется и сто процентов будет в обойме.
Конечно, спортсмены такого уровня не должны уходить, жалко, что не все это понимают.
Такие случаи бывают. У нас Анастасия Кулешова после рождения ребенка решила закончить карьеру. Юлия не смогла тренироваться без Маркуса Крамера. Тем не менее ей рано завершать карьеру», – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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