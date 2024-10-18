Елена Вяльбе: «Надеемся, что Терентьева уже начнет выступать. Я думаю, в конце сезона она уже должна участвовать в соревнованиях»
Елена Вяльбе рассказала, когда ждать возвращения в спорт Натальи Терентьевой.
В августе Терентьева (Непряева) стала мамой, у нее и Александра Терентьева родилась дочь.
«Надеемся на то, что Терентьева уже начнет выступать. Я думаю, в конце сезона она уже должна участвовать в соревнованиях, и ребенок уже большой, уже надо тренироваться нормально.
Я знаю, что она достаточно быстро начала тренироваться, что я очень приветствую.
Мне было очень приятно, что она мне написала «наконец нормально потренируюсь». Все-таки тренироваться беременной и не беременной – это разные вещи, без ребенка легче.
Я уверена, характер Наташи не позволит ей просто так кататься», – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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