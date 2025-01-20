Глава ФЛГР Вяльбе: «Угрозы, что меня не переизберут на следующий срок, не пугают. Если в достойной борьбе проиграю выборы, абсолютно нормально к этому отнесусь»

Вяльбе заявила, что жизнь не закончится, если она проиграет на выборах главы ФЛГР.

Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года.

«Есть критерии для руководителя, по которым оценивается его работа. Если к моей работе есть вопросы, следующая выборная конференция это покажет.

Возможно, будут другие кандидатуры на этот пост и выберут их. Я к этому отношусь, как к рабочему процессу. Если я проиграю, значит, проиграю. Жизнь на этом не закончится.

Угрозы, что меня не переизберут на следующий срок, не пугают. Это даже не угрозы, это жизнь, она должна идти вперед, и к этому нужно относиться с пониманием.

Я не говорила, что не уйду, пока меня вперед ногами не вынесут. Такого не было, нет и никогда не будет. Но я привыкла жить в борьбе, и если в достойной борьбе проиграю выборы, абсолютно нормально к этому отнесусь», – сказала Вяльбе.

Также президент ФЛГР отреагировала на то, что ее не включили в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).

«Спокойно (отнеслась). У меня есть федерация, которую я возглавляю, у меня есть работа. И если меня нет в исполкоме ОКР, значит так надо», – заявила Вяльбе.