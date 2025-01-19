Бородавко о Большунове: «Болезни не дают нормально тренироваться, чтобы выйти на более высокий уровень. Есть переживания»
Бородавко рассказал, что болезни не дают Большунову нормально тренироваться.
В скиатлоне на этапе Кубка России в Казани Александр Большунов упал меньше чем за километр до финиша. На тот момент он шел среди лидеров, в итоге занял 23-е место.
«Понятно, что состояние у Большунова несколько возбужденное. Проблемы, которые в этом году постоянно преследуют, не добавляют спокойствия. Все эти болезни не дают нормально тренироваться, чтобы выйти на более высокий уровень. Есть переживания.
Но я вижу, что он начинает набирать форму. Это позволит ему быть более уверенным в себе, от этого и улучшится моральное состояние», – сказал тренер Юрий Бородавко.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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