Юрий Бородавко: «Этап в Казани прошел на высочайшем уровне. Здесь, возможно, было даже лучше, чем на некоторых этапах Кубка мира»

Юрий Бородавко отметил высокий уровень организации Кубка мира в Казани.

Ранее призер Олимпиады-2018 Анастасия Кулешова пожаловалась на условия проживания в гостинице. В частности, спортсменку не устроили размер комнаты и отсутствие места в шкафах для хранения вещей.

«Я бы не обращал внимания на мелочи, которые постоянно присутствуют в нашей спортивной жизни. У каждого человека свое мнение, но оно не должно быть для всех доминирующим. Если касаться слов Насти , то все остальные спортсмены жили, никаких проблем не было. Это все мелочи, отвлекающие от главного.

Сам этап прошел на высочайшем уровне: хорошая подготовка, хорошая организация, телевидение, съемки и так далее. Мы очень довольны.

По организации этап в Казани – это самый высший уровень, здесь лучше, возможно, даже было, чем на некоторых этапах Кубка мира. Все продумано, все организовано, никаких накладок. Большое спасибо организаторам», – сказал тренер российских лыжников.

Как же нелепо выглядит лыжница Кулешова: пожаловалась на отель, а потом на всех, «кто сделал из этого балаган»