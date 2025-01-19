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Юрий Бородавко: «Этап в Казани прошел на высочайшем уровне. Здесь, возможно, было даже лучше, чем на некоторых этапах Кубка мира»

Юрий Бородавко отметил высокий уровень организации Кубка мира в Казани.

Ранее призер Олимпиады-2018 Анастасия Кулешова пожаловалась на условия проживания в гостинице. В частности, спортсменку не устроили размер комнаты и отсутствие места в шкафах для хранения вещей.

«Я бы не обращал внимания на мелочи, которые постоянно присутствуют в нашей спортивной жизни. У каждого человека свое мнение, но оно не должно быть для всех доминирующим. Если касаться слов Насти, то все остальные спортсмены жили, никаких проблем не было. Это все мелочи, отвлекающие от главного.

Сам этап прошел на высочайшем уровне: хорошая подготовка, хорошая организация, телевидение, съемки и так далее. Мы очень довольны.

По организации этап в Казани – это самый высший уровень, здесь лучше, возможно, даже было, чем на некоторых этапах Кубка мира. Все продумано, все организовано, никаких накладок. Большое спасибо организаторам», – сказал тренер российских лыжников. 

Как же нелепо выглядит лыжница Кулешова: пожаловалась на отель, а потом на всех, «кто сделал из этого балаган»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЮрий Бородавко
лыжные гонки
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoКубок России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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