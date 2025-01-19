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Дарья Непряева: «Перед финишем удалось сохранить силы. На финишной прямой я уже была заряжена на то, что выиграю»

Дарья Непряева рассказала о борьбе с Анастасией Кулешовой на финише скиатлона.

Непряева сегодня одержала победу на Кубке России в Казани, Кулешова финишировала второй с отставанием в 0,3 секунды. 

«Перед финишем удалось сохранить силы. На выходе на последний подъем я уже поняла, что вижу Настю, попыталась обойти, но оказался какой‑то пухлый снег на трассе, подумала, что уже не получится догнать.

Но в итоге на финишной прямой я уже была заряжена на то, что выиграю», — сказала Непряева. 

«Оставались ли силы на финише? 20 километров проехали, какие силы? Там уже едешь на морально‑волевых», — добавила Кулешова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoМатч ТВ
logoКубок России
logoДарья Непряева
лыжные гонки
logoАнастасия Кулешова (Седова)
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