Дарья Непряева: «Перед финишем удалось сохранить силы. На финишной прямой я уже была заряжена на то, что выиграю»
Дарья Непряева рассказала о борьбе с Анастасией Кулешовой на финише скиатлона.
Непряева сегодня одержала победу на Кубке России в Казани, Кулешова финишировала второй с отставанием в 0,3 секунды.
«Перед финишем удалось сохранить силы. На выходе на последний подъем я уже поняла, что вижу Настю, попыталась обойти, но оказался какой‑то пухлый снег на трассе, подумала, что уже не получится догнать.
Но в итоге на финишной прямой я уже была заряжена на то, что выиграю», — сказала Непряева.
«Оставались ли силы на финише? 20 километров проехали, какие силы? Там уже едешь на морально‑волевых», — добавила Кулешова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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