Дарья Непряева: «Перед финишем удалось сохранить силы. На финишной прямой я уже была заряжена на то, что выиграю»

Дарья Непряева рассказала о борьбе с Анастасией Кулешовой на финише скиатлона.

Непряева сегодня одержала победу на Кубке России в Казани, Кулешова финишировала второй с отставанием в 0,3 секунды.

«Перед финишем удалось сохранить силы. На выходе на последний подъем я уже поняла, что вижу Настю, попыталась обойти, но оказался какой‑то пухлый снег на трассе, подумала, что уже не получится догнать.

Но в итоге на финишной прямой я уже была заряжена на то, что выиграю», — сказала Непряева.

«Оставались ли силы на финише? 20 километров проехали, какие силы? Там уже едешь на морально‑волевых», — добавила Кулешова.