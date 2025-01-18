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Фалеева выиграла пятый спринт подряд на Кубке России по лыжным гонкам

Лыжница Анастасия Фалеева выиграла классический спринт на этапе Кубка России в Казани.

Для 24-летней спортсменки это уже пятая подряд победа в спринтах в текущем сезоне. Ранее она выигрывала гонки на этапах в Вершине Теи (дважды), Чусовом и Кирово-Чепецке.

Фалеева уверенно лидирует в зачете этой дисциплины на Кубке России, а также занимает пятое место в тотале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoКубок России
logoАнастасия Фалеева
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