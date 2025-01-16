Смирнова о коньковой «разделке» на 10 км в Казани: «Недовольна тем, что очень жесткая трасса, бетон. Сводит надкостницу, в конце правую ногу не чувствовала»
Смирнова завоевала бронзу в коньковой «разделке» на 10 км, победу одержала Наталья Терентьева.
– Я недовольна тем, что был очень жесткая трасса, бетон. У меня на такой трассе сводит надкостницу. Я вообще в конце ногу правую не чувствовала, на равнине запиналась. Конечно, это моя проблема, не хочу жаловаться, но недовольна только этим, а третьим местом довольна.
– Терентьева привезла достаточно большое отставание.
– Я, кстати, думала, что она выиграет. Это я вам сказала перед гонкой, что я одержу победу. Я знала, что она точно будет в тройке и, возможно, выиграет.
– Вторая гонка и такой отрыв?
– Вообще не удивлена. А вы видели, как она раньше бегала на этапах Кубка мира? Это был просто такой уровень, которого не достать никогда, – сказала Смирнова в эфире «Матч ТВ».
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