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Дмитрий Васильев: «В случае с Кулешовой я бы сказал, что демократия людей портит, нежели воспитывает в ответственном духе. Спортсмены считают, что им все должны»

Дмитрий Васильев раскритиковал жалобу лыжницы Анастасии Кулешовой на отель.

Призер Олимпиады-2018 по лыжным гонкам Кулешова ранее пожаловалась на условия проживания в гостинице в Казани, где проходит этап Кубка России. В частности, спортсменку не устроили размер комнаты и отсутствие места в шкафах для хранения вещей.

«В советское время спортсмены, мягко говоря, находились в скромных условиях, и никто не жаловался. Безусловно, время диктует свои требования. Но в случае с Кулешовой я бы сказал, что демократия людей портит, нежели воспитывает в ответственном духе. Зачастую современные спортсмены требуют большего, чем это необходимо. Нынешние условия здорово разбаловали их.

Кулешова находится на соревнованиях, ей недолго жить в этой гостинице. В любом случае там чистые современные номера. Можно было поблагодарить организаторов за хорошие условия, а не критиковать. Спортсмены считают, что им все всё должны.

Кулешова это как пример типичного современного спортсмена. Как только спортсмен заканчивает свою активную профессиональную деятельность и становится гражданским человеком, он начинает осознавать, как реально устроен мир, как все сложно организовано. Чтобы создать дополнительные комфортные условия спортсменам, нужны колоссальные затраты и усилия», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Как же нелепо выглядит лыжница Кулешова: пожаловалась на отель, а потом на всех, «кто сделал из этого балаган»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
лыжные гонки
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