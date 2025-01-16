Петтер Нортуг о 43-м месте в спринте: «Бэмби на льду. Нет слов, чтобы описать, какая жопа это была. Буду ли смотреть запись? Нет, ###, ее нужно удалить»

Петтер Нортуг сравнил себя с «Бэмби на льду» после гонки на чемпионате Норвегии.

Сегодня 39-летний Петтер выбыл в квалификации спринта свободным стилем, заняв 43-е место. Для попадания в топ-30 и продолжения борьбы ему не хватило двух секунд.

– Ты рад, что вылетел из тридцатки с этими двумя секундами?

– Да, рад. Рад, что не придется бежать еще раз. Это был Бэмби на льду. Я просто смеялся над собой, когда у меня второй раз произошел сбой под мостом. Я чувствую, что очень мало бегаю коньком. А в таком случае это просто битва за то, чтобы добраться до финиша.

– Ты выглядел немного неуклюже…

– С таким следовало бы вообще не допускать к старту. Это такая жопа! Не существует слов, чтобы описать, какая жопа это была.

– Ты будешь смотреть запись?

– Нет, ###. Ее нужно удалить. Это образец того, как провести медленный и отвратительно плохой пролог. Фактически какой-нибудь дедуля на хороших лыжах, бежав позади меня, смеялся бы – настолько плохо это было. Хуже пробежать пролог невозможно. Это было так медленно, будто ты смотришь фильм из 30-х годов, – сказал двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира.

Победу в финале спринта в итоге одержал брат Петтера – Эвен Нортуг .