  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Нортуг о ЧМ: «До чемпионата Норвегии мои шансы равнялись одному проценту. Тренеры думали, что им удастся затоптать этот костерок, но я принес канистру с бензином, и пламя запылало снова»
1

Нортуг о ЧМ: «До чемпионата Норвегии мои шансы равнялись одному проценту. Тренеры думали, что им удастся затоптать этот костерок, но я принес канистру с бензином, и пламя запылало снова»

Петтер Нортуг оценил шансы попасть в сборную Норвегии на чемпионат мира.

Сегодня Нортуг занял восьмое место в классической «разделке» на 10 км на чемпионате Норвегии. 

«До чемпионата Норвегии мои шансы равнялись примерно одному проценту. Тренеры Монсен и Носсум думали, что им удастся затоптать этот костерок, но я принес канистру с бензином, и пламя запылало с новой силой.

Лыжная ассоциация и ее спонсоры нуждаются во мне в лучшей форме, чтобы пережить еще один год», – заявил Нортуг. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
лыжные гонки
logoПеттер Нортуг
logoсборная Норвегии
чемпионат Норвегии
logoАрильд Монсен
logoЭйрик Мюр Носсум
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Петтер Нортуг занял 8-е место в классической «разделке» на 10 км на чемпионате Норвегии, победили Деннестад и Теодорсен
16сегодня, 13:18
Лыжи. Чемпионат Норвегии. Тенсет и Клэбо выиграли командный спринт классикой, Петтер и Эвен Нортуг – 2-е
1421 марта 2024, 18:13
Петтер Нортуг пробежит командный спринт на чемпионате Норвегии вместе с братом Эвеном
320 марта 2024, 13:18
Рекомендуем
Главные новости
Юрий Бородавко: «Большунов пропустит первую гонку на Кубке России в Казани, находится сейчас в Москве по серьезным обстоятельствам»
14сегодня, 15:28
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе совершенно наплевать на быт подопечных, лыжники продолжают жить в рабовладельческом строе»
70сегодня, 13:56
Петтер Нортуг занял 8-е место в классической «разделке» на 10 км на чемпионате Норвегии, победили Деннестад и Теодорсен
16сегодня, 13:18
Юрий Бородавко: «Отсутствие россиян никак не влияет на Клэбо. У него свой план – вся подготовка нацелена на чемпионат мира»
1сегодня, 10:27
Елена Вяльбе: «Кулешову переселили моментально. Не знаю, что сподвигло человека создать информационный повод из такой ерунды»
34сегодня, 07:59
Вяльбе после жалобы Кулешовой: «На сборе под Воркутой нам ставили два железнодорожных вагона – для мужчин и женщин. Вот и все условия»
63сегодня, 07:51
Минспорт Татарстана о Кубке России по лыжам: «Списки на расселение формировались совместно с администраторами команды, также учитывались пожелания самих спортсменов»
1сегодня, 07:39
Анастасия Кулешова: «Я просто показала условия проживания, а из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других»
73сегодня, 06:33
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Ле Русе
24сегодня, 06:26
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Казани
5сегодня, 06:25
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Йохауг – 2-я, Шлинн – 3-я
611 января, 06:28
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо лидирует, Амундсен – 2-й, Пеллегрино – 3-й
1811 января, 06:21
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем