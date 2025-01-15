Нортуг о ЧМ: «До чемпионата Норвегии мои шансы равнялись одному проценту. Тренеры думали, что им удастся затоптать этот костерок, но я принес канистру с бензином, и пламя запылало снова»
Петтер Нортуг оценил шансы попасть в сборную Норвегии на чемпионат мира.
Сегодня Нортуг занял восьмое место в классической «разделке» на 10 км на чемпионате Норвегии.
«До чемпионата Норвегии мои шансы равнялись примерно одному проценту. Тренеры Монсен и Носсум думали, что им удастся затоптать этот костерок, но я принес канистру с бензином, и пламя запылало с новой силой.
Лыжная ассоциация и ее спонсоры нуждаются во мне в лучшей форме, чтобы пережить еще один год», – заявил Нортуг.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
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