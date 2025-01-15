  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Петтер Нортуг занял 8-е место в классической «разделке» на 10 км на чемпионате Норвегии, победили Деннестад и Теодорсен
11

Петтер Нортуг занял 8-е место в классической «разделке» на 10 км на чемпионате Норвегии, победили Деннестад и Теодорсен

Петтер Нортуг занял 8-е место в классической «разделке» на чемпионате Норвегии.

Хенрик Деннестад и Силье Теодорсен одержали победы.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Госбю

10 км, классический стиль, раздельный старт

Женщины

1. Силье Теодорсен – 29.02,9

2. Хедда Амундсен – 31,4

3. Кристин Фоснес – 32,0

4. Каролине Симпсон-Ларсен – 40,2

5. Нура Саннесс – 41,2

6. Хедда Баккему – 41,4

Мужчины

1. Хенрик Деннестад – 26.00,0

2. Микаэль Гуннюльфсен – 13,7

3. Эйрик Мюсен – 17,4

4. Юнас Вика – 23,7

5. Маттис Стенсхаген – 27,0

6. Мартин Киркеберг Мерк – 35,2

7. Пол Гульберг – 35,8

8. Петтер Нортуг – 37,1...

12. Эрик Валнес – 53,3...

16. Симен Хегстад Крюгер – 1.02,3

17. Дидрик Тенсет – 1.03,6

18. Ивер Тильхейм Андерсен – 1.08,2...

26. Ховард Мусебю – 1.25,1...

30. Андреас Фьюрен Рее – 1.29,0

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
logoсборная Норвегии жен
Силье Теодорсен
чемпионат Норвегии
Нура Саннесс
Хедда Амундсен
лыжные гонки
Кристин Фоснес
logoсборная Норвегии
Хедда Баккему
Каролине Симпсон-Ларсен
logoПол Гульберг
Ивер Тильхейм Андерсен
Микаэль Гуннюльфсен
logoПеттер Нортуг
Андреас Фьюрен Рее
Юнас Вика
Мартин Киркеберг Мерк
Хенрик Деннестад
logoДидрик Тенсет
Маттис Стенсхаген
logoХовард Мусебю
logoСимен Хегстад Крюгер
logoЭрик Валнес
Эйрик Мюсен
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе совершенно наплевать на быт подопечных, лыжники продолжают жить в рабовладельческом строе»
3957 минут назад
Юрий Бородавко: «Отсутствие россиян никак не влияет на Клэбо. У него свой план – вся подготовка нацелена на чемпионат мира»
сегодня, 10:27
Елена Вяльбе: «Кулешову переселили моментально. Не знаю, что сподвигло человека создать информационный повод из такой ерунды»
32сегодня, 07:59
Вяльбе после жалобы Кулешовой: «На сборе под Воркутой нам ставили два железнодорожных вагона – для мужчин и женщин. Вот и все условия»
60сегодня, 07:51
Минспорт Татарстана о Кубке России по лыжам: «Списки на расселение формировались совместно с администраторами команды, также учитывались пожелания самих спортсменов»
1сегодня, 07:39
Анастасия Кулешова: «Я просто показала условия проживания, а из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других»
64сегодня, 06:33
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Ле Русе
24сегодня, 06:26
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Казани
4сегодня, 06:25
Вайцеховская о жалобе Кулешовой: «Человек дожил почти до 30 лет и наивно полагает, что отели должны быть заточены под спортсменов-зимников. Так не бывает»
5вчера, 19:30
Бородавко о жалобе Кулешовой на условия в гостинице: «Анастасия приехала позже всех, поэтому ей достался такой номер. Ей просто не повезло»
3вчера, 18:47
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Йохауг – 2-я, Шлинн – 3-я
611 января, 06:28
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо лидирует, Амундсен – 2-й, Пеллегрино – 3-й
1811 января, 06:21
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем