Петтер Нортуг занял 8-е место в классической «разделке» на 10 км на чемпионате Норвегии, победили Деннестад и Теодорсен
Петтер Нортуг занял 8-е место в классической «разделке» на чемпионате Норвегии.
Хенрик Деннестад и Силье Теодорсен одержали победы.
Лыжные гонки
Чемпионат Норвегии
Госбю
10 км, классический стиль, раздельный старт
Женщины
1. Силье Теодорсен – 29.02,9
2. Хедда Амундсен – 31,4
3. Кристин Фоснес – 32,0
4. Каролине Симпсон-Ларсен – 40,2
5. Нура Саннесс – 41,2
6. Хедда Баккему – 41,4
Мужчины
1. Хенрик Деннестад – 26.00,0
2. Микаэль Гуннюльфсен – 13,7
3. Эйрик Мюсен – 17,4
4. Юнас Вика – 23,7
5. Маттис Стенсхаген – 27,0
6. Мартин Киркеберг Мерк – 35,2
7. Пол Гульберг – 35,8
8. Петтер Нортуг – 37,1...
12. Эрик Валнес – 53,3...
16. Симен Хегстад Крюгер – 1.02,3
17. Дидрик Тенсет – 1.03,6
18. Ивер Тильхейм Андерсен – 1.08,2...
26. Ховард Мусебю – 1.25,1...
30. Андреас Фьюрен Рее – 1.29,0
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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