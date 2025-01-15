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Александр Легков: «Считаю, что сегодня чем лучше условия спортсмену дать, тем лучше он должен выступать. Так что условия должны быть хорошие»

Александр Легков высказался об условиях проживания спортсменов во время стартов.

Накануне лыжница Анастасия Кулешова выложила видео, в котором пожаловалась на условия проживания в Казани, где с 16 по 19 января пройдет этап Кубка России. Позднее она удалила пост.

— Елена Вяльбе рассказала, что вы жили в Ергаках, где туалет был на улице в 30–50 метрах от барака. Вспомните, в каких условиях приходилось жить на соревнованиях?

— Условия были самые разные. И туалеты треугольные были на улице, куда приходилось ходить ночью в 20‑градусный мороз. Нужно было еще заставить себя вставать, чтобы дойти до него. Это было перед Олимпиадой в Ванкувере, в таких условиях мы готовились. А в Швейцарии, когда я готовился к Олимпийским играм [в Сочи], были топовые места для проживания, когда как сыр в масле катался. Но и в России очень много мест, где созданы идеальные условия.

Но сравнивать те условия и нынешние нельзя. Более взрослое поколение говорит, что чем хуже сделать условия спортсменам, тем лучше у них будет результат. Это тоже есть. Но жизнь и время меняются, об этом тоже нужно помнить. То, что у нас были не самые лучшие условия… для нас это было приемлемо, и мы вообще не думали ни о чем, кроме результата, это факт.

Считаю, что сегодня чем лучше условия спортсмену дать, тем лучше он должен выступать, если у него все в порядке с головой и мотивацией. Так что условия должны быть хорошие.

— Высказывание Анастасии задело многих.

— У каждого есть право на свое мнение, и каждый высказывается на этот счет по‑разному. Если ей хочется жить в лучших условиях, почему она не может об этом сказать? К этому нужно относиться спокойно. И не нужно никакого раздувания истории, — сказал Легков. 

Как же нелепо выглядит лыжница Кулешова: пожаловалась на отель, а потом на всех, «кто сделал из этого балаган»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoАлександр Легков
лыжные гонки
logoМатч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
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