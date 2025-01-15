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  • Колобков о жалобах Кулешовой на отель: «Многие наши спортсмены считают, что все вокруг им что-то должны. И если проживание ниже пяти звезд, то это уже невероятная трагедия»
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Колобков о жалобах Кулешовой на отель: «Многие наши спортсмены считают, что все вокруг им что-то должны. И если проживание ниже пяти звезд, то это уже невероятная трагедия»

Павел Колобков отреагировал на жалобы лыжницы Кулешовой на отель.

Накануне лыжница Анастасия Кулешова выложила видео, в котором пожаловалась на условия проживания в Казани, где с 16 по 19 января пройдет этап Кубка России. Позднее она удалила пост.

«Третий день страна бурлит из-за условий проживания лыжницы Кулешовой на соревнованиях. Уже и Казань обсудили, и Саров, комментарии Губерниева, ответы Вяльбе – все делом заняты.

Многие наши спортсмены почему-то считают, что все вокруг им что-то должны. И если проживание ниже пяти звезд, то это уже невероятная трагедия. К сожалению, это какая-то наша именно проблема. Полная забота и опека спортсменов провоцирует вот такие ситуации.

Знаете, как это все устроено в сборной Канады по фехтованию?

Вот спортсмен начинает показывать результаты и попадает, к примеру, в третий состав сборной. Ему на год выделяют 5 тысяч долларов и говорят: «думай сам — где жить, куда и на какие соревнования ездить». И он сам уже решает свои вопросы, если хочет во второй состав (там уже 10 тысяч долларов), а потом и в первый (15 тысяч). Все это — ответственность спортсмена. Зато и претензий нет ни к кому, только благодарность», – написал Колобков

Как же нелепо выглядит лыжница Кулешова: пожаловалась на отель, а потом на всех, «кто сделал из этого балаган»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Павла Колобкова
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoПавел Колобков
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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