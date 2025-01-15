Колобков о жалобах Кулешовой на отель: «Многие наши спортсмены считают, что все вокруг им что-то должны. И если проживание ниже пяти звезд, то это уже невероятная трагедия»
Накануне лыжница Анастасия Кулешова выложила видео, в котором пожаловалась на условия проживания в Казани, где с 16 по 19 января пройдет этап Кубка России. Позднее она удалила пост.
«Третий день страна бурлит из-за условий проживания лыжницы Кулешовой на соревнованиях. Уже и Казань обсудили, и Саров, комментарии Губерниева, ответы Вяльбе – все делом заняты.
Многие наши спортсмены почему-то считают, что все вокруг им что-то должны. И если проживание ниже пяти звезд, то это уже невероятная трагедия. К сожалению, это какая-то наша именно проблема. Полная забота и опека спортсменов провоцирует вот такие ситуации.
Знаете, как это все устроено в сборной Канады по фехтованию?
Вот спортсмен начинает показывать результаты и попадает, к примеру, в третий состав сборной. Ему на год выделяют 5 тысяч долларов и говорят: «думай сам — где жить, куда и на какие соревнования ездить». И он сам уже решает свои вопросы, если хочет во второй состав (там уже 10 тысяч долларов), а потом и в первый (15 тысяч). Все это — ответственность спортсмена. Зато и претензий нет ни к кому, только благодарность», – написал Колобков.
Как же нелепо выглядит лыжница Кулешова: пожаловалась на отель, а потом на всех, «кто сделал из этого балаган»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий