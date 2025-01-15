Юрий Бородавко: «Большунов пропустит первую гонку на Кубке России в Казани, находится сейчас в Москве по серьезным обстоятельствам»
Александр Большунов пропустит гонку на 15 км на этапе Кубка России в Казани.
Об этом сообщил тренер Юрий Бородавко.
Гонка пройдет 16 января, этап в Казани продлится до 19 января.
«Александр Большунов уехал, находится сейчас в Москве по серьезным обстоятельствам.
Первую гонку в Казани он пропускает, но у него остается возможность стартовать в следующих.
Если все достаточно быстро разрешится, он примет участие в следующих гонках. Он еще может вернуться на этап в Казани», — сказал Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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