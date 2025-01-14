Норвежский журналист Салтведт: «Не похоже, что Большунов в его нынешней форме будет слишком большой проблемой для норвежцев»

Журналист NRK Ян Петтер Салтведт высказался о недопуске российских лыжников.

Россияне не участвуют в международных соревнованиях с марта 2022 года.

«Печально, что не все лучшие лыжники мира участвуют в самых важных гонках, будь то «Тур де Ски» или чемпионат мира, по разным причинам.

Слишком многие участники болеют или не в форме и либо вообще не выходят на старт, либо слишком легко сходят с дистанции во время гонки. К тому же отсутствие российских лыжников, конечно, очень заметно.

Тем не менее, не похоже, что Большунов в его нынешней форме будет слишком большой проблемой для норвежцев.

Но лыжи — очень уязвимый вид спорта на данный момент. Так что все скрещивают пальцы за прекращение боевых действий в Украине и скорейшее возвращение к нормальной жизни в международном спорте.

Но я считаю, что проблема огромного разрыва во времени — это гораздо более серьезная проблема в женских лыжах. Клэбо выиграл с общим отрывом в 1:23. И у него было 3 минуты отрыва от 10-го места.

У Йохауг до 10-го места было более 7 минут. Это два разных мира», — сказал Салтведт.