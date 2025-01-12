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Ски-альпинист Филиппов о том, как россиян приняли на Кубке мира: «Косых взглядов не заметил. Все, за одним исключением, очень лояльны»

Ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, как россиян встретили на Кубке мира.

Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) в декабре допустила российских атлетов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Филиппов и еще четверо россиян выступили на этапе Кубка мира в азербайджанском Шахдаге.

«Косых взглядов не заметил, все, за одним исключением, очень лояльны. Ребята, с которыми мы бегали еще по юниорам на чемпионатах, Кубках мира и юношеских Олимпийских играх, очень хорошо общаются и помнят.

У нас небольшой вид, можно сказать, что все друг друга знают. Хотя, конечно, тех, кто ниже тридцатых мест бегает, могут не запомнить, как, например, казахстанскую сборную, которая приехала в Азербайджан на свой первый Кубок мира. Но все дружат и помогают друг другу в случае проблем. Нет злости, даже на гонке люди стараются не мешать друг другу умышленно.

Про исключение – есть одна группа, которая против нашего выступления на международных стартах. Это люди, ведущие сервис SkiMoStats, где публикуются результаты стартов со всего мира. Они очень популярны, раньше появлялись на всех стартах, помогали спортсменам, в том числе предлагали до 2022 года поддержку мне.

Но сейчас, когда мы начали куда-то выезжать на коммерческие соревнования, они не включают нас в протоколы. Например, на вертикальной гонке я был 11-м, но в их протоколе будет идти десятое место, а затем двенадцатое. Русских как бы не существует.

Меня они пару лет назад заблокировали в соцсетях, и от друга узнал, что выложили пост с требованием убрать нейтральных спортсменов, потому что они не нейтральные. Это единственные в нашем сообществе, кто выступает против нас. Там поляк и, кажется, два словака», – сказал Филиппов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
Никита Филиппов
logoКубок мира
сборная России (ски-альпинизм)
ски-альпинизм
logoСпорт-Экспресс
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