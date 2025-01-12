Ски-альпинист Филиппов: «Сразу понял, что буду подаваться на нейтральный статус. Не смутила даже сумма в 5 тысяч евро – готов был отдать все, что есть»
На этапе Кубка мира в азербайджанском Шахдаге россиянин Никита Филиппов занял 11-е место в вертикальной гонке.
– Когда ты принял решение получать нейтральный статус?
– В марте 2024 года международная федерация приняла решение о допуске нейтральных спортсменов. Выпустили декларацию, которую нужно было подписать и сообщили, что за обработку заявки на статус нужно будет заплатить пять тысяч евро. Мы все, конечно... удивились.
Я тогда подумал, что, учитывая сумму, буду единственным, кто подаст заявку, как самый мотивированный с точки зрения зарабатывания олимпийской лицензии и поездки на Игры. Но так получилось, что уже пять человек у нас статус получили и еще двое находятся в статусе его ожидания.
В общем, летом я задал вопрос в международную федерацию о конкретных действиях, необходимых для получения допуска. Они ответили, что все подготовят, но, видимо, из-за юридических проволочек процесс затянулся.
Декларацию я заполнил, она совершенно лояльная, ни от чего отказываться не требуют. Более того, уже здесь, на Кубке мира, нам сказали, что мы имеем те же права, что и остальные участники. Просто чуть больше обязанностей в плане публичных высказываний, но при этом никаких запретов на общение со СМИ нет.
После приезда на Кубок мира провели дополнительный допинг-контроль у всех, кроме Варвары Прохоровой, потому что она уже сдавала такую пробу в Куршевеле, на первом этапе, где нас не было.
Инспекторов, правда, не хотели пускать в гостиницу, но они прорвались. Форму, в которой мы выступали, согласовали заранее, это личные вещи каждого, у меня нашлись варианты черного, синего и голубого цветов, проблем не возникло, покупать ничего не пришлось. Уже в Азербайджане провели небольшое собрание, напомнили, что в экипировке сборной России ходить нельзя.
– Пять тысяч евро где взял?
– Это мои личные деньги, потратил почти все призовые, все, что было. Перевод сделал через друга, у которого есть счет в казахстанском банке. Все нормально дошло.
– Как воспринимал публичные высказывания в адрес нейтралов? Весной и летом они были еще порой довольно жесткими.
– Сомнений не было, как только узнал, что можно получить статус, то понял, что буду подаваться, не смутила даже сумма, готов был отдать все, что есть. Моя мечта – выиграть Олимпиаду, и когда есть мечта – ничто ей не помешает, даже такие высказывания. Главное, что меня поддерживают моя семья и друзья и я сам не против выступать в нейтральном статусе. Тем более что все и так знают, откуда мы.
– Точно знают?
– Конечно. Все в курсе, откуда ребята, у которых нет флага напротив фамилии. Как по мне – это еще больше привлекает внимание к атлету. Международная федерация сказала, что они стараются нас максимально защитить, потому что мы спортсмены, которые хотят выступать с лучшими, – сказал Филиппов.
Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!
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