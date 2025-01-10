Лыжница Анна Корякова выиграла 10-километровку классикой на Российско‑китайских молодежных играх

Лыжница Анна Корякова выиграла первое золото Российско‑китайских молодежных игр.

Соревнования проходят в Южно‑Сахалинске 8–14 января. Корякова победила в классической гонке на 10 км, второе и третье места также заняли россиянки – Алена Плечева и Руслана Дьякова.

Лыжные гонки

Российско-китайские молодежные игры

Южно-Сахалинск

10 км, классический стиль

1. Анна Корякова – 35.08,0

2. Алена Плечева – 22,2

3. Руслана Дьякова – 33,2