Лыжница Анна Корякова выиграла 10-километровку классикой на Российско‑китайских молодежных играх
Лыжница Анна Корякова выиграла первое золото Российско‑китайских молодежных игр.
Соревнования проходят в Южно‑Сахалинске 8–14 января. Корякова победила в классической гонке на 10 км, второе и третье места также заняли россиянки – Алена Плечева и Руслана Дьякова.
Лыжные гонки
Российско-китайские молодежные игры
Южно-Сахалинск
10 км, классический стиль
1. Анна Корякова – 35.08,0
2. Алена Плечева – 22,2
3. Руслана Дьякова – 33,2
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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