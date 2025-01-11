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Лыжи. Российско-китайские игры. Команды Коряковой и Сахарова победили в эстафетах

Команды Коряковой и Сахарова выиграли эстафеты на Российско-китайских играх.

Лыжные гонки

Российско-китайские игры

Южно-Сахалинск

Эстафета, 4х5 км

Юниорки

1. Корякова Анна (Россия), Цзинь Жань (Китай), Кублумбаева Зарина (Россия), Цю Цзяли (Китай) – 1:08.05,1

2. Дьякова Руслана (Россия), Ли Хаожун (Китай), Тарутина Полина (Россия), Чан Чэньюань (Китай) – 27,4

3. Плечева Алена (Россия), Рощина Арина (Россия), Лю Юйхань (Китай), Ху Синьюань (Китай) - 28,5

Юниоры

1. Сахаров Андрей (Россия), Саилике Саймухаэр (Китай), Козадаев Павел (Россия), Чэн Тяньцзы (Китай) – 57.23,4

2. Мамичев Вячеслав (Россия), Пань Мэннань (Китай), Дмитрий Пузанов (Россия), Цзян Исинь (Китай) – 1.24,1

3. Поздеев Арсений (Россия), Платон Исламшин (Россия), Даму Мейду (Китай), Хашань Есыли (Китай) – 3.39,6

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
Российско-китайские молодежные игры
лыжные гонки
Руслана Дьякова
Анна Корякова
сборная Китая жен
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Вячеслав Мамичев
Андрей Сахаров
logoсборная Китая
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Алена Плечева
Дмитрий Пузанов
Арина Рощина
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