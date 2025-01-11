Лыжи. Российско-китайские игры. Команды Коряковой и Сахарова победили в эстафетах
Команды Коряковой и Сахарова выиграли эстафеты на Российско-китайских играх.
Лыжные гонки
Российско-китайские игры
Южно-Сахалинск
Эстафета, 4х5 км
Юниорки
1. Корякова Анна (Россия), Цзинь Жань (Китай), Кублумбаева Зарина (Россия), Цю Цзяли (Китай) – 1:08.05,1
2. Дьякова Руслана (Россия), Ли Хаожун (Китай), Тарутина Полина (Россия), Чан Чэньюань (Китай) – 27,4
3. Плечева Алена (Россия), Рощина Арина (Россия), Лю Юйхань (Китай), Ху Синьюань (Китай) - 28,5
Юниоры
1. Сахаров Андрей (Россия), Саилике Саймухаэр (Китай), Козадаев Павел (Россия), Чэн Тяньцзы (Китай) – 57.23,4
2. Мамичев Вячеслав (Россия), Пань Мэннань (Китай), Дмитрий Пузанов (Россия), Цзян Исинь (Китай) – 1.24,1
3. Поздеев Арсений (Россия), Платон Исламшин (Россия), Даму Мейду (Китай), Хашань Есыли (Китай) – 3.39,6
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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