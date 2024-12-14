Горные лыжи. Кубок мира. Хюттер победила в скоростном спуске, Годжа – 2-я, Гут-Бехрами – 3-я

Корнелия Хюттер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Бивер-Крике.

Горные лыжи Кубок мира Бивер-Крик, США Женщины Скоростной спуск 1. Корнелия Хюттер (Австрия) – 1.32,38 2. София Годжа (Италия) – 0,16 3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,34 4. Лорен Макьюга (США) – 0,52 5. Рикарда Хаазер (Австрия) – 0,56 6. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,60 7. Марта Бассино (Италия) – 0,64 8. Мишель Гизин (Швейцария) – 0,72