Горные лыжи. Кубок мира. Хюттер победила в скоростном спуске, Годжа – 2-я, Гут-Бехрами – 3-я
Корнелия Хюттер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Бивер-Крике.
Горные лыжи
Кубок мира
Бивер-Крик, США
Женщины
Скоростной спуск
1. Корнелия Хюттер (Австрия) – 1.32,38
2. София Годжа (Италия) – 0,16
3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,34
4. Лорен Макьюга (США) – 0,52
5. Рикарда Хаазер (Австрия) – 0,56
6. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,60
7. Марта Бассино (Италия) – 0,64
8. Мишель Гизин (Швейцария) – 0,72
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем