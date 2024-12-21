Горные лыжи. Кубок мира. Хюттер выиграла супергигант, Гут-Бехрами – 2-я, Годжа – 3-я, Вонн – 14-я

Горнолыжница Линдси Вонн заняла 14-е место в первой гонке после возвращения.

Корнелия Хюттер выиграла супергигант на этапе Кубка мира в Санкт-Морице.

Горные лыжи

Кубок мира

Санкт-Мориц, Швейцария

Женщины

Супергигант

1. Корнелия Хюттер (Австрия) – 1.15,18

2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,18

3. София Годжа (Италия) – 0,33

4. Елена Куртони (Италия) – 0,42

5. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,43

6. Лаура Пировано (Италия) – 0,70

7-8. Лорен Макьюга (США) – 0,75

7-8. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,75...

14. Линдси Вонн (США) – 1,18