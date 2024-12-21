Горные лыжи. Кубок мира. Хюттер выиграла супергигант, Гут-Бехрами – 2-я, Годжа – 3-я, Вонн – 14-я
Горнолыжница Линдси Вонн заняла 14-е место в первой гонке после возвращения.
Корнелия Хюттер выиграла супергигант на этапе Кубка мира в Санкт-Морице.
Горные лыжи
Кубок мира
Санкт-Мориц, Швейцария
Женщины
Супергигант
1. Корнелия Хюттер (Австрия) – 1.15,18
2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,18
3. София Годжа (Италия) – 0,33
4. Елена Куртони (Италия) – 0,42
5. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,43
6. Лаура Пировано (Италия) – 0,70
7-8. Лорен Макьюга (США) – 0,75
7-8. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,75...
14. Линдси Вонн (США) – 1,18
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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