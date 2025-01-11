  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сорина об Олимпиаде-2026: «Верю, что мы поедем туда. Делаем все, чтобы сейчас выступать наилучшим образом, сохранять форму»
0

Сорина об Олимпиаде-2026: «Верю, что мы поедем туда. Делаем все, чтобы сейчас выступать наилучшим образом, сохранять форму»

Лыжница Татьяна Сорина верит, что россияне поедут на Олимпиаду-2026.

– Насколько наши лыжники и лыжницы будут конкурентоспособны на международной арене, если завтра снимут запреты?

– Трудно ответить, поскольку мы не бегаем вместе с иностранными лыжниками. Тяжело сравнивать себя с ними. Я смотрю периодически этапы Кубка мира, но трудно оценить, насколько там участники сейчас сильнее нас, потому что мы в этих соревнованиях не выступаем.

– Следите за ситуацией с другими видами спорта, чьих российских представителей в конце прошлого года начали допускать до международных соревнований в нейтральном статусе? Ждете, что вскоре вслед за пловцами, фигуристами и конькобежцами допустят и лыжников?

– Не знаю. Все-таки это все разные виды спорта, они отличаются от нашего. Безусловно, я рада за других спортсменов, что они снова получили возможность выступать на международных соревнованиях. Ждать ли нам в ближайшее время того же, мне трудно сказать. Но я надеюсь, что скоро и нас допустят до международных стартов.

– Сохраняете веру, что еще можете через год поехать на Олимпиаду в Италии?

– Да, конечно, сохраняю надежду, что мы поедем туда. Верю в это. Поэтому и я, и другие девчонки с ребятами делаем все, чтобы сейчас выступать наилучшим образом, сохранять свою форму, чтобы после допуска как можно быстрее начать показывать свою конкурентоспособность на международной арене.

– Как находите мотивацию выступать дальше во время бана? Тех соревнований, что есть, достаточно, чтобы заставлять себя продолжать тренироваться, как раньше?

– Лично для меня достаточно. Потому что конкуренция в России выросла. И нужно для начала стать лучшей у себя в стране, чтобы думать уже об Олимпиаде. Понятно, что не всегда получается набрать лучшую свою форму. Тем более после 2022 года я один сезон пропустила, уйдя в декрет. В прошлом году полсезона пропустила из-за травмы. У меня было мало гонок, не удалось отбегать весь сезон – не позволяло здоровье.

Нынешний сезон также пока проходит не так, как я хотела, – его начало получилось смазанным. И все это мотивирует выступать дальше, доказывать, что ты лучшая. И надеюсь в оставшейся части сезона наверстать и выступить гораздо успешней. А там хочется, чтобы нас допустили до Олимпиады и мы там успешно выступили. Я со своей стороны сделаю для того все возможное, – сказала Сорина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Известия
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
лыжные гонки
logoТатьяна Сорина (Алешина)
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Наши герои Олимпиады-2022: как у них дела и кто доедет до Игр через год?
429 января, 09:40
Михаил Девятьяров: «Если международная федерация нас допустит, надо попытаться попасть на Олимпийские игры в любом статусе»
37 января, 20:55
Юрий Бородавко: «Предполагаю, что небеса все‑таки смилостивятся и мы будем допущены до Олимпийских игр»
365 января, 13:08
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Российско-китайские игры. Команды Коряковой и Сахарова победили в эстафетах
130 минут назад
Маркус Крамер: «Конечно, слежу за российскими соревнованиями. Надеюсь, у Ступак и Устюгова будет мотивация выступать еще несколько лет»
вчера, 22:07
Экс-тренер сборной России Крамер: «Многие европейские лыжники надеются, что россияне смогут как можно скорее вернуться на Кубок мира»
13вчера, 19:19
Российские ски-альпинисты не смогли выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Азербайджане
1вчера, 14:05
Ски-альпинист Филиппов о нейтральном статусе: «Очень интересные требования. Специально отправляли фотографии одежды, чтобы посмотрели и допустили»
1вчера, 12:57
Лыжи. Российско-китайские игры. Корякова и Сахаров выиграли гонки классическим стилем
9вчера, 06:44
Вайцеховская о том, у кого больше шансов на медали Игр: «Я проголосовала бы за Коростелева. Большунову, мне кажется, «любой ценой» в спорте ничего не нужно в принципе — уже все есть»
139 января, 14:29
Болгарский горнолыжник Попов выиграл слалом на этапе Кубка мира. Спортсмены из его страны не побеждали 45 лет
199 января, 07:43
Горные лыжи. Кубок мира. Болгарин Попов победил в слаломе, Мейар – 2-й, Колега – 3-й
9 января, 07:10
Вяльбе о переходе российского лыжника Гонтаря в Словению: «Не имею понятия о его планах. Он уже года четыре у нас не соревновался»
319 января, 05:52
Ко всем новостям
Последние новости
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем