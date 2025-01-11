Сорина об Олимпиаде-2026: «Верю, что мы поедем туда. Делаем все, чтобы сейчас выступать наилучшим образом, сохранять форму»

Лыжница Татьяна Сорина верит, что россияне поедут на Олимпиаду-2026.

– Насколько наши лыжники и лыжницы будут конкурентоспособны на международной арене, если завтра снимут запреты?

– Трудно ответить, поскольку мы не бегаем вместе с иностранными лыжниками. Тяжело сравнивать себя с ними. Я смотрю периодически этапы Кубка мира, но трудно оценить, насколько там участники сейчас сильнее нас, потому что мы в этих соревнованиях не выступаем.

– Следите за ситуацией с другими видами спорта, чьих российских представителей в конце прошлого года начали допускать до международных соревнований в нейтральном статусе? Ждете, что вскоре вслед за пловцами, фигуристами и конькобежцами допустят и лыжников?

– Не знаю. Все-таки это все разные виды спорта, они отличаются от нашего. Безусловно, я рада за других спортсменов, что они снова получили возможность выступать на международных соревнованиях. Ждать ли нам в ближайшее время того же, мне трудно сказать. Но я надеюсь, что скоро и нас допустят до международных стартов.

– Сохраняете веру, что еще можете через год поехать на Олимпиаду в Италии?

– Да, конечно, сохраняю надежду, что мы поедем туда. Верю в это. Поэтому и я, и другие девчонки с ребятами делаем все, чтобы сейчас выступать наилучшим образом, сохранять свою форму, чтобы после допуска как можно быстрее начать показывать свою конкурентоспособность на международной арене.

– Как находите мотивацию выступать дальше во время бана? Тех соревнований, что есть, достаточно, чтобы заставлять себя продолжать тренироваться, как раньше?

– Лично для меня достаточно. Потому что конкуренция в России выросла. И нужно для начала стать лучшей у себя в стране, чтобы думать уже об Олимпиаде . Понятно, что не всегда получается набрать лучшую свою форму. Тем более после 2022 года я один сезон пропустила, уйдя в декрет. В прошлом году полсезона пропустила из-за травмы. У меня было мало гонок, не удалось отбегать весь сезон – не позволяло здоровье.

Нынешний сезон также пока проходит не так, как я хотела, – его начало получилось смазанным. И все это мотивирует выступать дальше, доказывать, что ты лучшая. И надеюсь в оставшейся части сезона наверстать и выступить гораздо успешней. А там хочется, чтобы нас допустили до Олимпиады и мы там успешно выступили. Я со своей стороны сделаю для того все возможное, – сказала Сорина .