Михаил Девятьяров: «Если международная федерация нас допустит, надо попытаться попасть на Олимпийские игры в любом статусе»
Михаил Девятьяров считает, что на Олимпиаде нужно выступать в любом статусе.
«У наших ведущих лыжников, которые участвовали на Олимпиадах, не такая высокая мотивация, ведь они хотят соревноваться на международной арене.
Наши молодые спортсмены тоже рвутся туда и уже начинают обыгрывать Большунова. Те же Коростелев и Ардашев. Для них большой стимул — обыгрывать наших лидеров и в будущем попасть на международную арену.
Если международная федерация нас допустит, надо попытаться попасть на Олимпийские игры в любом статусе», — сказал олимпийский чемпион 1988 года.
Ранее в Международной федерации лыжных видов заявили, что ни один российский или белорусский спортсмен не будет приглашен к участию в международных турнирах «до дальнейшего уведомления».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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