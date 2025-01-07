  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Михаил Девятьяров: «Если международная федерация нас допустит, надо попытаться попасть на Олимпийские игры в любом статусе»
0

Михаил Девятьяров: «Если международная федерация нас допустит, надо попытаться попасть на Олимпийские игры в любом статусе»

Михаил Девятьяров считает, что на Олимпиаде нужно выступать в любом статусе.

«У наших ведущих лыжников, которые участвовали на Олимпиадах, не такая высокая мотивация, ведь они хотят соревноваться на международной арене.

Наши молодые спортсмены тоже рвутся туда и уже начинают обыгрывать Большунова. Те же Коростелев и Ардашев. Для них большой стимул — обыгрывать наших лидеров и в будущем попасть на международную арену.

Если международная федерация нас допустит, надо попытаться попасть на Олимпийские игры в любом статусе», — сказал олимпийский чемпион 1988 года. 

Ранее в Международной федерации лыжных видов заявили, что ни один российский или белорусский спортсмен не будет приглашен к участию в международных турнирах «до дальнейшего уведомления».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoОлимпиада-2026
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoМихаил Девятьяров-старший
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юрий Бородавко: «Предполагаю, что небеса все‑таки смилостивятся и мы будем допущены до Олимпийских игр»
365 января, 13:08
Норвежский журналист Салтведт: «Другой президент лыжной федерации, а не доходящая до маниакальности Вяльбе, облегчит возобновление сотрудничества с Россией в спорте»
2925 декабря 2024, 05:18
Елена Вяльбе: «Со стороны президента FIS велись переговоры с МОК о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе к следующему сезону»
2018 октября 2024, 10:44
Рекомендуем
Главные новости
Горнолыжник Марко Одерматт в четвертый раз подряд признан спортсменом года в Швейцарии
сегодня, 18:38
Йоханнес Клэбо отказался от поцелуев с девушкой до чемпионата мира
45сегодня, 16:26
Максим Вылегжанин: «Наши пловцы и паралимпийцы участвуют в международных играх. Считаю, что и наши лыжники скоро поедут туда»
1сегодня, 15:57
Муж Йохауг об Олимпиаде-2026: «Тереза совершенно ясно дает понять, что не поедет. Однако я в этом не уверен»
5сегодня, 15:28
Российский лыжник Валерий Гонтарь будет выступать за Словению
27сегодня, 13:56
Степанова о Российско-Китайских играх: «Наше возвращение на мировую арену совершенно точно начнется через детский, юношеский, молодежный спорт»
65сегодня, 13:42
Юрий Бородавко: «На чемпионат мира-2025 никто из российских лыжников не надеялся. Спортсмены все понимали»
сегодня, 13:10
«Мужчинам – 3000 франков, а я получила гель, шампунь и полотенца». Немка Фрайтаг пожаловалась на призовые в прыжках с трамплина
91сегодня, 11:55
FIS: «Ни один российский или белорусский спортсмен не будет приглашен к участию в турнирах под нашей эгидой до дальнейшего уведомления»
71сегодня, 11:05
Коростелев о доминировании Татарстана: «Это не проблема региона, а скорее камень в огород тем, кто не может столь успешно работать со спонсорами»
7вчера, 21:10
Ко всем новостям
Последние новости
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем