Михаил Девятьяров: «Если международная федерация нас допустит, надо попытаться попасть на Олимпийские игры в любом статусе»

Михаил Девятьяров считает, что на Олимпиаде нужно выступать в любом статусе.

«У наших ведущих лыжников, которые участвовали на Олимпиадах, не такая высокая мотивация, ведь они хотят соревноваться на международной арене.

Наши молодые спортсмены тоже рвутся туда и уже начинают обыгрывать Большунова. Те же Коростелев и Ардашев. Для них большой стимул — обыгрывать наших лидеров и в будущем попасть на международную арену.

Если международная федерация нас допустит, надо попытаться попасть на Олимпийские игры в любом статусе», — сказал олимпийский чемпион 1988 года.

Ранее в Международной федерации лыжных видов заявили, что ни один российский или белорусский спортсмен не будет приглашен к участию в международных турнирах «до дальнейшего уведомления».