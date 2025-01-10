Экс-тренер сборной России Крамер: «Многие европейские лыжники надеются, что россияне смогут как можно скорее вернуться на Кубок мира»

Маркус Крамер заявил, что многие европейские лыжники ждут возвращения россиян.

Крамер работал тренером в сборной России по лыжным гонкам с 2015-го по 2022 год. Сейчас он тренирует сборную Италии.

С весны 2022 года российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Ситуация с отстранением сборной России? Многие европейские лыжники надеются, что россияне смогут как можно скорее вернуться на Кубок мира», – приводит слова Крамера Odds.ru.

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