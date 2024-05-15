Сергей Крянин: «Устюгов как минимум два года готов еще выступать. Готовиться к сезону будет самостоятельно при корректировке плана Крамером»

Крянин заявил, что Устюгов готов выступать еще как минимум два года.

«Сейчас Сергей как минимум два года готов еще выступать. Он принял решение, что остается в составе сборной команды России, приезжает на отдельные сборы, но в целом готовиться к сезону будет самостоятельно, при корректировке своего плана Маркусом Крамером.

Состоялась встреча с Устюговым, обсуждалась, в частности, информация, что в других регионах есть поощрения лыжников за результат. В Югре тоже будут такие условия, желания перейти в другой регион у его нет. Все требования, которые он хотел, – он получит.

Регион готов его обеспечить полностью в ходе подготовки – есть задача, чтобы за ним появились в автономном округе такие же талантливые и мощные спортсмены.

Будем стараться с его помощью молодых ребят подготовить, чтобы они смогли составлять конкуренцию Александру Большунову, Савелию Коростелеву, Артему Мальцеву и многим другим. Задача на следующий сезон – чтобы и эстафетная команда у нас мужская была, и в спринтерских соревнованиях она боролась за призы. Будем надеяться, что все это сработает.

Устюгов готов передать свой опыт подрастающему поколению, готовить молодые резервы, чтобы, когда он завершит карьеру, остались ребята, способные продолжать успешно выступать на соревнованиях», – рассказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.