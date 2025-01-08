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«Выглядит так, будто я туда поеду». Йохауг недовольна, что МОК использует ее фото в рекламе Олимпиады-2026

Тереза Йохауг недовольна, что МОК использует ее фото в рекламе Олимпиады-2026.

Фото Йохауг можно увидеть на постерах с рекламой продажи билетов на Игры в соцсетях МОК.

«Я заметила это и подумала: ну да, вот только я-то туда не поеду. И со мной по этому поводу не связывались, так что я даже не знаю, легально ли это.

Просто это выглядит так, будто я поеду на Олимпиаду. А у меня такого в планах нет.

Посмотрим, что ответит МОК. Пока не буду ничего предпринимать», – сказала норвежская лыжница.

В МОК ответили, что у них есть все права на фото, а использование кадров с прошлой Олимпиады в рекламе будущей – нормальная практика. Плюс эти фото, по их мнению, иллюстрируют не конкретного спортсмена, а сам вид спорта.

Муж Йохауг об Олимпиаде-2026: «Тереза совершенно ясно дает понять, что не поедет. Однако я в этом не уверен»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
logoОлимпиада-2026
logoТереза Йохауг
лыжные гонки
logoсборная Норвегии жен
logoМОК
фото
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