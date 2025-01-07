Муж Йохауг об Олимпиаде-2026: «Тереза совершенно ясно дает понять, что не поедет. Однако я в этом не уверен»
Муж Терезы Йохауг высказался о возможном участии лыжницы в Олимпиаде-2026.
Йохауг возобновила карьеру в 2024 году после двухлетнего перерыва. Она намерена выступить на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме. Норвежка не раз отмечала, что у нее нет планов участвовать в Олимпийских играх в Милане-2026.
«Она совершенно ясно дает понять, что не поедет. Однако я в этом не уверен», — заявил муж 36-летней лыжницы Нильс Якоб Хофф.
Тереза Йохауг – четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
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