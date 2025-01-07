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Муж Йохауг об Олимпиаде-2026: «Тереза совершенно ясно дает понять, что не поедет. Однако я в этом не уверен»

Муж Терезы Йохауг высказался о возможном участии лыжницы в Олимпиаде-2026.

Йохауг возобновила карьеру в 2024 году после двухлетнего перерыва. Она намерена выступить на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме. Норвежка не раз отмечала, что у нее нет планов участвовать в Олимпийских играх в Милане-2026. 

«Она совершенно ясно дает понять, что не поедет. Однако я в этом не уверен», — заявил муж 36-летней лыжницы Нильс Якоб Хофф. 

Тереза Йохауг – четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
logoсборная Норвегии жен
logoТереза Йохауг
logoОлимпиада-2026
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