Егор Сорин: «Уверен, что уровень наших лыжных гонок не стал хуже. За три года отстранения появилось множество новых имен»

Тренер Сорин считает, что уровень российских лыж не упал за время отстранения.

«В нынешних реалиях один из главных итогов – то, что российские лыжные гонки живут. Продолжаем в том же ключе.

Российская конкуренция только растет, каждый год появляются новые фамилии. Но даже им становится тесно в России, хочется проявлять себя на международной арене.

Уверен, что уровень наших лыжных гонок точно не стал хуже. За три года отстранения появилось множество новых имен», – сказал Егор Сорин.