Егор Сорин: «Надеемся, что нас вернут и допустят к Олимпиаде. Уверен, что возможности для этого будут»
Тренер лыжной сборной России Егор Сорин надеется на допуск к Олимпиаде.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.
«Стараемся приспосабливаться к условиям отстранения российского лыжного спорта, но мы уже привыкли.
Надеемся, что нас вернут и допустят к Олимпиаде. Уверен, что возможности для этого будут.
Да, конечно, с ограничениями. Но внутри теплится надежда», — сказал Сорин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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