  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Егор Сорин: «Надеемся, что нас вернут и допустят к Олимпиаде. Уверен, что возможности для этого будут»
0

Егор Сорин: «Надеемся, что нас вернут и допустят к Олимпиаде. Уверен, что возможности для этого будут»

Тренер лыжной сборной России Егор Сорин надеется на допуск к Олимпиаде.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. 

«Стараемся приспосабливаться к условиям отстранения российского лыжного спорта, но мы уже привыкли.

Надеемся, что нас вернут и допустят к Олимпиаде. Уверен, что возможности для этого будут.

Да, конечно, с ограничениями. Но внутри теплится надежда», — сказал Сорин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Егор Сорин: «Коростелеву воздалось после неудачного Чусового, где он сначала палку сломал, потом лыжу, после этого еще чуть‑чуть приболел»
22 декабря 2024, 19:50
Егор Сорин: «Коростелев и Фалеева были фаворитами спринтерских забегов еще до старта. Они подтвердили статус»
11 ноября 2024, 20:43
Егор Сорин: «Ситуацию с классической лыжней раздули. Есть сложности в подготовке на сборе в Ханты-Мансийске, но руководство нас услышало»
26 ноября 2024, 06:50
Рекомендуем
Главные новости
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт, Херль, Чофениг, Дешванден, Форфанг выступят в квалификации
сегодня, 14:21
Терентьева о Степановой: «Веронику я жду, жду нашего соперничества молодых мамочек»
18 минут назад
Йохауг повторила рекорд Колоньи, Ковальчик и Клэбо по количеству побед в общем зачете «Тур де Ски» – 4 раза
12сегодня, 15:56
🏆 Йохауг выиграла общий зачет «Тур де Ски»-2024/25, Шлинн – 2-я, Диггинс – 3-я
4сегодня, 15:41
❄️ «Тур де Ски». 7-й этап. Йохауг выиграла забег в гору и победила в общем зачете, Шлинн – 2-я, Хайди Венг – 3-я
143сегодня, 15:18
Мальцев о формате «Гонки чемпионов»: «Можно было бы поменять, чтобы бежали лыжник – биатлонист. Так было бы поинтересней»
3сегодня, 15:01
Горные лыжи. Кубок мира. Лютич выиграла слалом, Холденер – 2-я, Свенн-Ларссон – 3-я
сегодня, 14:33
🏆 Клэбо выиграл общий зачет «Тур де Ски»-2024/25, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
3сегодня, 14:27
Клэбо повторил рекорд Колоньи и Ковальчик по количеству побед в общем зачете «Тур де Ски»
26сегодня, 14:25
⚡️ «Тур де Ски». 7-й этап. Крюгер победил в масс-старте в гору, Фермойлен – 2-й, Клэбо стал 18-м и выиграл многодневку
159сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем