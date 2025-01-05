Егор Сорин: «Надеемся, что нас вернут и допустят к Олимпиаде. Уверен, что возможности для этого будут»

Тренер лыжной сборной России Егор Сорин надеется на допуск к Олимпиаде.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

«Стараемся приспосабливаться к условиям отстранения российского лыжного спорта, но мы уже привыкли.

Надеемся, что нас вернут и допустят к Олимпиаде. Уверен, что возможности для этого будут.

Да, конечно, с ограничениями. Но внутри теплится надежда», — сказал Сорин.