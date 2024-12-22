Егор Сорин: «Коростелеву воздалось после неудачного Чусового, где он сначала палку сломал, потом лыжу, после этого еще чуть‑чуть приболел»

Егор Сорин доволен оценил результаты своей группы в «разделке» в Кирово-Чепецке.

Дарья Непряева победила в классической «разделке» на 5 км на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, у мужчин на дистанции 10 км выиграл Савелий Коростелев .

«Сегодня грех быть недовольным. И Даша Непряева выиграла, и ребята сегодня показали бойцовский характер, наконец‑то не слили финиш. Серега Ардашев в последних гонках с раздельного старта сливал как раз последние 500 метров, сегодня он дотерпел и заслуженно занял второе место.

Савелию воздалось после неудачного Чусового, где он сначала палку сломал, потом лыжу, после этого еще чуть‑чуть приболел. Сегодня ему нужно было выиграть обязательно, чтобы реабилитироваться.

Сегодня как раз с Савелием разговаривали. Я ему говорю: «Когда ты в хорошей форме, у тебя есть в этом сезоне на десятке запас секунд 20. Сейчас этого запаса не будет, все будут решать секунды».

Честно сказать, сегодня на него сильно не надеялся. Для меня явным фаворитом был Илья Семиков . На этой трассе без топового Большунова Семиков выделялся, по прошлогодним результатам сужу. Вдвойне приятно, что ребятам удалось Семикова хоть на секунду, но обыграть.

Александру Терентьеву грех жаловаться, потому что проиграть меньше минуты лидеру на тяжелом круге – это дорогого стоит. Тем более старт раздельный, это не контактная борьба, которую он любит. Сегодня 14‑е место – достойный результат», – сказал тренер.