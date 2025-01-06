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Александр Легков: «Уверен, Нортуг считает «Тур де Ски» скучным, во-первых, по причине того, что нет российских спортсменов»

Александр Легков оценил слова Петтера Нортуга о падении интереса к «Тур де Ски».

Двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Нортуг ранее заявил, что лыжная многодневка стала «намного скучнее». Соревнования завершились в Италии 5 января, норвежцы Йоханнес Клэбо и Тереза Йохауг победили в общих зачетах.

«В первую очередь интерес падает потому, что нет российских спортсменов – это самое главное, с ними было бы намного интересней. Может быть, этот момент он как раз и отмечает, хотя об этом и не говорит.

Что касается формата самих гонок, то уже много раз говорили, что стало больше спринтерских дистанций, исчезли гонки из точки в точку. Мне сложно сказать, какой «Тур де Ски» был лучше, но мне больше нравился прошлый формат – и дистанции были длиннее, и сама гонка длилась больше дней. Но сейчас все динамично, поэтому, видимо, нужно зрителям давать что-то другое.

Уверен, что Нортуг считает «Тур де Ски» скучным, во-первых, по причине того, что нет российских спортсменов, а во-вторых, из-за отсутствия дистанций, которые были в прошлом. Кроме того, интересней было, когда последнюю гонку в гору бежали по гандикапу, а не как сейчас – масс-старт.

Наверное, интереснее смотреть, когда «Тур де Ски» проходит в разных странах, а если все будет проходить в одной стране, то, наверное, в таком формате гонка умрет.

Почему я считаю, что первые «Тур де Ски» были намного интересней? С учетом длительных дистанций они проверяли реальную силу и мощность спортсменов, а сейчас стало больше спринтерских гонок. Но, с другой стороны, в том формате проваливался спринт, поэтому формат нужно еще обсуждать», – сказал олимпийский чемпион Легков.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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