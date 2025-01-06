Степанова выложила фото с тестом на беременность: «Не стесняйтесь начать год правильно, девочки! Мальчики – теперь вы знаете, что им подарить»

Вероника Степанова высказалась о повышении рождаемости в России.

Она процитировала поручение Владимира Путина «совместно с Центробанком и региональным властям в 2025 году принять дополнительные меры для повышения рождаемости» и опубликовала фото, на котором держит тест на беременность.

«Не стесняйтесь начать год правильно, девочки! Все остальное – мелочи. Мальчики – покажите этот пост вашим девочкам! И теперь вы знаете, что им подарить», – написала лыжница.

Степанова пропускает текущий сезон из-за беременности.