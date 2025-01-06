  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Степанова выложила фото с тестом на беременность: «Не стесняйтесь начать год правильно, девочки! Мальчики – теперь вы знаете, что им подарить»
Фото
0

Степанова выложила фото с тестом на беременность: «Не стесняйтесь начать год правильно, девочки! Мальчики – теперь вы знаете, что им подарить»

Вероника Степанова высказалась о повышении рождаемости в России.

Она процитировала поручение Владимира Путина «совместно с Центробанком и региональным властям в 2025 году принять дополнительные меры для повышения рождаемости» и опубликовала фото, на котором держит тест на беременность.

«Не стесняйтесь начать год правильно, девочки! Все остальное – мелочи. Мальчики – покажите этот пост вашим девочкам! И теперь вы знаете, что им подарить», – написала лыжница.

Степанова пропускает текущий сезон из-за беременности.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Вероники Степановой
logoВероника Степанова
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
фото
logoВладимир Путин
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Терентьева о Степановой: «Веронику я жду, жду нашего соперничества молодых мамочек»
3вчера, 18:08
Вероника Степанова: «Если мы создадим оригинальный лыжный турнир с такими же призовыми, как на Олимпиаде, многие мировые звезды выберут эти соревнования»
93вчера, 12:52
Степанова о беременности: «Занимаюсь стратегически важным делом по поручению президента. В год семьи иду к своему главному золоту»
7вчера, 07:45
Рекомендуем
Главные новости
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт, Ортнер, Дешванден, Чофениг, Васек, Херль, Кобаяси выйдут на старт
32 минуты назад
Коростелев о «Гонке чемпионов»: «Замечательная атмосфера, 6 тысяч для лыж и биатлона – большая цифра. Такие шоу собирают зрителей»
вчера, 21:01
Легков о международных соревнованиях: «Не скажу, что мы как-то сильно просимся обратно, но если пустят — надаем всем по шее»
10вчера, 19:04
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт выиграл квалификацию, Ортнер – 2-й, Дешванден – 3-й
вчера, 18:25
Терентьева о Степановой: «Веронику я жду, жду нашего соперничества молодых мамочек»
3вчера, 18:08
Егор Сорин: «Надеемся, что нас вернут и допустят к Олимпиаде. Уверен, что возможности для этого будут»
5вчера, 17:55
Йохауг повторила рекорд Колоньи, Ковальчик и Клэбо по количеству побед в общем зачете «Тур де Ски» – 4 раза
15вчера, 15:56
🏆 Йохауг выиграла общий зачет «Тур де Ски»-2024/25, Шлинн – 2-я, Диггинс – 3-я
5вчера, 15:41
❄️ «Тур де Ски». 7-й этап. Йохауг выиграла забег в гору и победила в общем зачете, Шлинн – 2-я, Хайди Венг – 3-я
150вчера, 15:18
Мальцев о формате «Гонки чемпионов»: «Можно было бы поменять, чтобы бежали лыжник – биатлонист. Так было бы поинтересней»
5вчера, 15:01
Ко всем новостям
Последние новости
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем