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Степанова о беременности: «Занимаюсь стратегически важным делом по поручению президента. В год семьи иду к своему главному золоту»

Степанова заявила, что не прекращает тренировки во время беременности.

– Дела у меня отлично. Занимаюсь стратегически важным делом по поручению президента. Была на Петербургском международном экономическом форуме и там вдохновилась его речью. И в год семьи иду к своему главному золоту.

Я не прекращала тренироваться, за моими нагрузками следят врачи сборной и врачи – акушеры-гинекологи. Здесь все четко под контролем. Продолжаю гулять с палочками. Все делается ради здоровья ребенка и моего яркого возвращения в спорт.

Сейчас на лыжах уже не могу ходить. Ботиночки уже не так просто надевать. Так что сейчас – ходьба с палками, как Дима Губерниев любит. И плавание в бассейне. Очень даже рекомендую.

– А нет такого, что вот родится ребенок, и возвращаться не захочется уже к тренировкам, соревнованиям?

– Всему свое время. Засиживаться в большом спорте я не собираюсь, бегать до 35 лет уж точно.

Хочется ярко вернуться в спорт, еще есть какие высоты мне покорять, что еще завоевывать. Потом уже, может быть, и за вторым пойдем, – сказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в интервью «Матч ТВ». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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лыжные гонки
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