Вероника Степанвоа: «Всем, кто хочет стать профессиональным атлетом, надо объяснить: будете выигрывать – спорт даст вам известность. Дальше сами решайте, как на этом зарабатывать»

Вероника Степанова считает, что спортсмены сами должны учиться зарабатывать.

«Новость недели в спортивном мире — проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» отложено «до особого решения президента РФ».

В чем был смысл их проведения в нынешних условиях? Дать возможность нашим атлетам соревноваться с лучшими соперниками? Здесь все очень просто: узнаваемым звездам надо платить в два раза больше, чем им платят на мировых аренах, причем постоянно. А лучше в три. Тогда точно приедут. А приглашать, привозить ноунеймов нет никакого смысла.

Есть еще причины? Дать российским спортсменам заработать денег? Эту психологию надо оставить в прошлом. Решительно, в принципе и навсегда! Государство уже и так платит нам спортивные стипендии: наш работодатель — это не федерация такого-то спорта, а ЦСП сборных команд России, часть Минспорта.

А зарабатывать надо с детства учиться самим.

Всем, кому сейчас условно по 14-15 лет и кто хочет стать профессиональным атлетом, надо предельно четко объяснить: если будете выигрывать, спорт даст вам известность. О вас напишут в газетах и вас бесплатно покажут по телевизору, вас увидят миллионы — и это ваш капитал. Именно к вам придут с предложениями спонсоры. Спонсорам вы лично не интересны, но они хотят, чтобы логотип фирмы ассоциировался с победами, мелькал все по тому же телевидению. Дальше — сами решайте, как на этом зарабатывать.

Не хотите так? Как там выразилась одна известная норвежская лыжница недавно? «Я интроверт и в эти игры не играю»? Пожалуйста, но жить тогда придется на стипендию (а они во всем мире скромные, у нас тоже) и призовые, а они для большинства спортсменов на уровне сегодняшних зарплат курьеров. И те же спонсоры вам новейшие лыжи/коньки/кроссовки в последнюю очередь дадут — кому вы нужны, «интроверты»?

Я достаточно зарабатываю вне спорта, чтобы закрыть все свои материальные потребности. И это никак не мешает мне выигрывать столько тех соревнований, что я считаю нужным. Безусловно, мои заработки вне спорта напрямую связаны с известностью, полученной в спорте. Это конвертация минуты славы: кто-то успешный актер, кто-то стендап-комик, кто-то спортивный комментатор. Главное — хотеть и уметь известностью пользоваться.

На Западе это давно поняли: норвежская лыжница Тереза Йохауг — лицо рекламы всего подряд: белья, продвинутых кухонь, продовольственных магазинов, спортивных кэмпов. Отличный пример того, чего может достичь девушка с далекого хутора, если будет быстро бегать, заразительно смеяться и при этом участвовать в рейтинговых телевизионных шоу», – написала Степанова.