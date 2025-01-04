Савелий Коростелев: «Я бы хотел, чтобы наш пролог был немножко повеселее. Можно было бы делать гонку на выбывание»

Коростелев рассказал, как можно улучшить формат лыжно-биатлонной Гонки чемпионов.

Сегодня Савелий Коростелев стал первым в квалификации «Гонки чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов в Рязани.

– Как тебе команда?

– Замечательная! Русско-белорусская лыжно-биатлонная команда.

– Почему ты выбрал Фалееву?

– Потому что она была шестая в квалификации и спринтер.

– Как тебе происходящее?

– Классная атмосфера, классное мероприятие, но единственное, я бы хотел, чтобы наш пролог был немножко повеселее. Можно было бы делать гонку на выбывание. То есть со второго круга по одному сливать. Но все равно весело получилось. Самое главное – болельщикам доставили эмоции. Мы здесь ради этого.

– Антон Бабиков считает, что лучше бы лыжников и биатлонистов поменять местами в эстафете, ведь лыжники финишируют почти все вместе. Согласен?

– Я не согласен с Антоном. У биатлонистов все будет решаться на рубеже. Это интереснее для зрителя. Да, мы можем на финише порубиться, но прикол в том, что нас пачка приедет. Возможно, были бы какие-то догонялки, – сказал лыжник.