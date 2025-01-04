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Бабиков о формате «Гонки чемпионов»: «Лыжные скорости немножко обесцениваются. Не думаю, что они будут делать большие отрывы»

Бабиков рассказал, в чем недостаток формата лыжно-биатлонной Гонки чемпионов.

«Гонка чемпионов» проходит в Рязани 4-5 января.

– Не кажется, что первый день с соревновательной точки зрения не такой важный, что можно было не так выкладываться?

– Я сделал большой объем работы после последнего Кубка России. Поэтому с тренером рассматриваем эти старты с точки зрения, что нужно проработаться максимально, а не просто кататься и махать ручками. Я и сегодня поработал почти на пределе своих возможностей, и завтра в любом случае буду бороться усердно. <...>

– Как-то огорчился, что Большунов не смог приехать?

– Я этому даже не удивился. Чего мне огорчаться? Егор Митрошин – замечательный спортсмен. Нужно таких людей привлекать.

– В формате что-то бы хотел поменять?

– Много чего. Надеюсь, что организаторы будут собирать мнения и учитывать ошибки. Я бегал еще в 2017-м году Гонку чемпионов в Тюмени. Мы начинали со стрельбы дуэльной, чтобы определить, кто будет выбирать. Это тоже интересный формат.

Во-вторых, не делал бы эстафету лыжница-лыжник, а потом уже мы. Потому что так лыжные скорости немножко обесцениваются. Не думаю, что они будут делать большие отрывы на лыжных этапах. Но если бы мы побежали в другом формате, то было бы сложнее. Да, сложнее организовать с точки зрения логистики стадиона, но точно интереснее.

– Но если биатлонистов поставить вперед, то интрига может умереть раньше.

– Зато не станут обесцениваться лыжные этапы. А так они пройдут – и все. Не будет большой разницы между лыжниками на километровом кругу. Они не будут делать большие разрывы. А если бы какие-то ошибки произошли в биатлонных этапах, то лыжники могли бы тянуться и пытаться сокращать.

Если пойдут масс-стартом, то привезет лыжница лыжнице 3 секунды, и что? На биатлонных этапах это не большие отставания, – сказал биатлонист Антон Бабиков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Гонка чемпионов (Рязань)
Егор Митрошин
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАнтон Бабиков
лыжные гонки
logoсборная России
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