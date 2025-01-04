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Наталья Терентьева: «Очень соскучилась по гонкам, рада наконец‑то влиться в борьбу. Надеюсь, дальше все будет идти по нарастающей»

Лыжница Наталья Терентьева рассказала, что соскучилась по гонкам.

Сегодня Терентьева стала первой в квалификации «Гонки чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов в Рязани.

«Очень соскучилась по гонкам. Рада наконец‑то влиться в борьбу. Надеюсь, что дальше все будет идти по нарастающей.

Уверенность приходит с каждым стартом. Я более уверена в своем организме, выхожу на старт с боевым настроем», – сказала Терентьева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Гонка чемпионов (Рязань)
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