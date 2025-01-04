Александр Большунов не выступит в «Гонке чемпионов» из-за болезни
Александр Большунов не выступит в «Гонке чемпионов» в Рязани.
«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов пройдет 4-5 января.
«Александр Большунов не выступит на «Технониколь. Гонке чемпионов» из-за болезни. Его на соревнованиях в Рязани заменит Егор Митрошин», – сообщили в Союзе биатлонистов России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
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