Александр Большунов не выступит в «Гонке чемпионов» из-за болезни

Александр Большунов не выступит в «Гонке чемпионов» в Рязани.

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов пройдет 4-5 января. «Александр Большунов не выступит на «Технониколь. Гонке чемпионов» из-за болезни. Его на соревнованиях в Рязани заменит Егор Митрошин», – сообщили в Союзе биатлонистов России.