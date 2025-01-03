Вероника Степанова: «Тренеру нужно доверять во всех вопросах, связанных с тренировками, соревнованиями. Ты глина, и из тебя тренер лепит образ, который увидел»

Вероника Степанова сравнила спортсменов с глиной, из которой лепит тренер.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам порассуждала в своей колонке на «Матч ТВ» о доверии к наставникам.

«Тренеру всегда нужно доверять полностью во всех вопросах, связанных с тренировками, соревнованиями и режимом. Можно добавить еще «а врачу команды – в лечении». Это как раз тот случай, когда начальник всегда прав. Не доверяешь, не веришь – не спорь, не пробуй повышать голос, не нуди – так ты 100% ничего не докажешь. Просто уходи к другому. В другую секцию, в другую спортшколу, в другую область, если уже вышла на всероссийский уровень.

Да, ты глина, и из тебя тренер лепит тот образ, который увидел – вот выиграешь что-то, станешь «бронзой» и, наверное, получишь право иметь свое мнение. Но и тогда оно всегда будет вторым. Когда ты действительно «превратишься в гранит» ближе к концу спортивной карьеры, узнаешь свое тело и какие тренировки ему нужны и какой отдых, – тренер сам немного в сторону отойдет. Я все это видела уже собственными глазами – и положительные примеры, и плохие.

И вот тут резкий поворот: имей собственное мнение по всем вопросам, непосредственно к тренировкам и соревнованиям не относящимся, и не бойся ему следовать. Ты начнешь побеждать, только когда тебе будет абсолютно все равно, что думают твои знакомые, друзья и родственники о цвете твоих волос или ногтей, о твоих фото и видео в соцсетях, о твоих увлечениях и взглядах.

Если ты уверена, что права и эта уверенность помогает тебе в спорте, – ты выиграешь. Это единственный правильный путь. Победителей не судят. Мне не раз приходилось говорить близким и/или важным людям «спасибо за ваше мнение, но мое отличается от вашего». И никто не порвал со мной отношений, никто не бросил и не отказался от меня. Во всяком случае, никто из тех, до кого мне есть дело», – написала Степанова .