Вероника Степанова об отключении комментариев под своими постами: «Это было правильным решением. Ни у кого нет права требовать, чтобы вы читали чужое мнение»

Лыжница Вероника Степанова объяснила, почему отключила комментарии в соцсетях.

В частности, олимпийская чемпионка Пекина-2022 порассуждала в своей колонке на «Матч ТВ» об отношении к чужим мнениям.

«Мнение людей, которых ты лично не знаешь, вообще не может интересовать. Не должно. Самый идиотский вопрос, который иногда слышу: «Как ты относишься к хейту в соцсетях?»

Уверена, так могут по-настоящему думать только те, кто вырос и жил до эпохи соцсетей. Они не привыкли и не до конца понимают, что «люди» в комментариях по большей части вообще не люди, а боты. Добрые либо злые, любого тебе напишут специалисты недорого.

А относительно небольшой процент реальных, живых комментаторов – персонажи, с которыми ты в реальной жизни разговаривать просто не будешь. И не обязана ни с кем общаться, если человек тебе неприятен, пусть он хоть трижды твой фанат. Такие, кстати, больше всего любят выступать якобы от имени многих. Пусть сначала подписи тех «многих» соберут!

Я отключила возможности комментирования своих постов несколько лет назад, и это было правильным решением. Убедилась, что никакой пользы от них нет. Вообще. Не модерировать комментарии глупо, а модерировать – это потеря времени.

Отключайте и не сомневайтесь. Ни у кого нет права требовать от вас, чтобы вы читали или выслушивали чужое мнение. Вежливо попросить могут, требовать – никогда. В любом случае мнения в интернете – это примерно 0,1% мнений ваших болельщиков.

Я сегодня занималась скандинавской ходьбой в парке возле дома и несколько автографов за пару часов подписала, и новогодние пожелания услышала, и ответила на них. От абсолютно незнакомых ранее людей, которые, как выяснилось, следят за моими гонками и читают мои колонки и посты.

Вот их мнение меня интересует – потому, что у них есть имена и лица, они живут где-то рядом, катаются по одним со мной трассам. И даже выбирают себе лыжи и палки с оглядкой на мои выступления и мнения. Кстати, у меня нет иллюзий, что все, кто меня узнает в подмосковном парке, – мои поклонники. Но и с этим нет проблем – они свое мнение держат при себе», – написала Степанова .