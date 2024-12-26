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  • Вероника Степанова: «Ни Терентьева, ни талантливые юниорки не обыграют Йохауг, пока у наших лучших не будет таких же условий для подготовки»
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Вероника Степанова: «Ни Терентьева, ни талантливые юниорки не обыграют Йохауг, пока у наших лучших не будет таких же условий для подготовки»

Степанова рассказала, при каком условии российские лыжницы обыграют иностранок.

«Совершенно ясно, что относительно скромные заработки лыжниц или конькобежек по-прежнему конкурентны, по-прежнему привлекательны, особенно для девушек из маленьких городов.

А в Западной Европе ситуация другая. Мне недавно одна сверстница, из тех, с кем мы бегали на юниорских чемпионатах мира, жаловалась, что перспектив в лыжных гонках не видит и думает заканчивать карьеру. Она служит в местной таможне – получает базовые деньги, но не дополнительные выплаты.

Закончит со спортом, станет инструктором по физподготовке на своей таможне не на бумаге, а на деле – сразу поймает синицу в руках, доходы резко возрастут. Если выиграет Олимпиаду (а она по юниоркам была очень сильна), то получит гораздо больше, конечно. Но пойди эту Олимпиаду выиграй!

Спонсоры уходят почти из всех видов спорта в Европе – сейчас гораздо выгоднее спонсировать звезд интернета, они за любые интеграции и коллаборации в любое время суток! А у спортсменов то сборы, то соревнования, и сил «пилить ролики» не остается. А спонсоры, думающие по старинке, остаются с опытными спортсменками, с которыми они работают уже лет по 10-15.

Я не буду утверждать, что Кертту Нисканен в 36 лет не оставляет никаких шансов на лыжне молодым девушкам, потому, что у нее роскошный спортивный автомобиль от спонсора, а у тех – электроскутер, причем за собственные деньги. Но разницу в бюджетах на подготовку, думаю, это иллюстрирует. А вы думали, в чем дело?

Сейчас довольно просто можно предсказать, кто в лыжных гонках может рассчитывать на место на подиуме Кубке мира: те, кто нашел деньги на три-четыре сбора в году в итальянских горах в Ливиньо либо в швейцарских в Давосе. Других мест для качественной подготовки сейчас в Европе и не осталось – где снега нет, где трассы перестали готовить, а где гостиницы слишком скромные.

Выиграла та же Кертту призовые в последней гонке – вот она их и пустит на дополнительный сбор в правильном месте, что позволит ей показывать результаты и дальше. А у моей знакомой по юниорским годам таких возможностей нет, и она думает, что и шансов нет без этого. Там уже оформилось разделение на высшую лигу и вторую. <...>

Если мы твердо намерены возвращаться на международную арену, то надо избавиться от иллюзий: никогда ни наш лидер Наталья Терентьева, ни фантастически талантливые юниорки не обыграют Йохауг и всех других тридцатилетних миллионерш от лыж, пока у наших лучших не будет таких же условий для подготовки.

Либо мы возвращаемся тренироваться туда, где тренируются мировые лидеры – либо доводим Семинский перевал до уровня Ливиньо. Я за второй вариант, но он дороже», – написала Вероника Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная Финляндии жен
logoВероника Степанова
logoсборная Норвегии жен
logoНаталья Терентьева (Непряева)
лыжные гонки
logoКертту Нисканен
logoТереза Йохауг
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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